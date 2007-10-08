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О персоне
Юлиан Калишер
Yulian Kalisher
Киноафиша
Персоны
Юлиан Калишер
Юлиан Калишер
Yulian Kalisher
Дата рождения
18 февраля 1935
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
8 октября 2007
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
7.3
Большой секрет для маленькой компании
(1979)
6.9
Волшебник Изумрудного города
(1974)
6.8
Новогоднее приключение
(1980)
Фильмография Юлиан Калишер
6.4
Тюк!
Tyuk
детский
1990, СССР
Мальчик шел, сова летела
детский
1981, СССР
6.8
Новогоднее приключение
Novogodnee priklyuchenie
детский
1980, СССР
7.3
Большой секрет для маленькой компании
Bolshoy sekret dlya malenkoy kompanii
детский
1979, СССР
5.8
Праздник непослушания
Prazdnik neposlushaniya
детский
1977, СССР
6.9
Волшебник Изумрудного города
Volshebnik Izumrudnogo goroda
семейный, анимация
1974, СССР
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