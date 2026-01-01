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Фильмография
Милли Карлуччи
Milly Carlucci
Киноафиша
Персоны
Милли Карлуччи
Милли Карлуччи
Milly Carlucci
Дата рождения
1 октября 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Укрощение строптивого
(1980)
Фильмография Милли Карлуччи
7.7
Укрощение строптивого
Il bisbetico domato
комедия
1980, Италия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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