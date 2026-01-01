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Награды и номинации Эрика Толедано

Eric Toledano
Награды и номинации Эрика Толедано
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
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Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
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Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
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