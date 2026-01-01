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Эдуард Эмо E.W. Emo
Киноафиша Персоны Эдуард Эмо

Эдуард Эмо

E.W. Emo

Дата рождения
11 июля 1898
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
2 декабря 1975
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Бессмертный вальс 7.3
Бессмертный вальс (1939)
7.2
Моя дочь живет в Вене (1940)

Фильмография Эдуард Эмо

7.2
Моя дочь живет в Вене Meine Tochter lebt in Wien
комедия 1940, Германия
Бессмертный вальс 7.3
Бессмертный вальс Unsterblicher Walzer
биография, драма 1939, Германия
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