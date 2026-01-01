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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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О персоне
Эдуард Эмо
E.W. Emo
Киноафиша
Персоны
Эдуард Эмо
Эдуард Эмо
E.W. Emo
Дата рождения
11 июля 1898
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
2 декабря 1975
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Бессмертный вальс
(1939)
7.2
Моя дочь живет в Вене
(1940)
Фильмография Эдуард Эмо
7.2
Моя дочь живет в Вене
Meine Tochter lebt in Wien
комедия
1940, Германия
7.3
Бессмертный вальс
Unsterblicher Walzer
биография, драма
1939, Германия
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