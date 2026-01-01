Живущий в портовом городке на юге Аргентины старшеклассник Мартин, порвав со школой и сбежав от матери и нелюбимого отчима, отчаянно срывается в путь на поиски отца. В блужданиях он видит вокруг себя страну, пережившую диктатуру, утопающую в прошлом. «Путешествие» Фернандо Соланаса манифестирует свободу выбирать даже извилистую и кажущуюся безбрежной дорогу, волю к поиску собственного пути посреди тотальной неустроенности.