Путешествие

Путешествие

El viaje 18+
О фильме

Живущий в портовом городке на юге Аргентины старшеклассник Мартин, порвав со школой и сбежав от матери и нелюбимого отчима, отчаянно срывается в путь на поиски отца. В блужданиях он видит вокруг себя страну, пережившую диктатуру, утопающую в прошлом. «Путешествие» Фернандо Соланаса манифестирует свободу выбирать даже извилистую и кажущуюся безбрежной дорогу, волю к поиску собственного пути посреди тотальной неустроенности.

Страна Аргентина / Мексика / Франция / Испания / Великобритания
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 30 апреля 1992
Дата выхода
30 апреля 1992 Аргентина
Производство Antenne 2 (A2), BIM Distribuzione, Bac Films
Другие названия
El viaje, The Journey, A Viagem, Die Reise, Il viaggio, Le voyage, Podróż, Reisen, The Voyage, To taxidi, Utazás az időben, Путешествие, ラテンアメリカ 光と影の詩
Режиссер
Фернандо Э. Соланас
В ролях
Рикардо Бартис
Christina Becerra
Марк Берман
Nathán Pinzón
Доминик Санда
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
