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Фильмография
Ян Янакиев
Yan Yanakiyev
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Персоны
Ян Янакиев
Ян Янакиев
Yan Yanakiyev
Дата рождения
11 июня 1927
Возраст
93 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
24 марта 2021
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.6
Семнадцать мгновений весны
(1973)
7.7
Михайло Ломоносов
(1986)
7.1
Они шли на Восток
(1965)
Фильмография Ян Янакиев
5.7
Бес в ребро
Bes v rebro
криминал, детектив
1990, СССР
7.7
Михайло Ломоносов
драма, биография, мини-сериал
1986, СССР
6.9
Лев Толстой
Lev Tolstoy
биография, драма
1984, СССР
8.6
Семнадцать мгновений весны
криминал, военный
1973, СССР
7.1
Они шли на Восток
Italiani brava gente
драма, военный
1965, СССР / Италия
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