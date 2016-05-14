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Скоро в прокате «Бегущая»
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О персоне
Юлиус Матула
Julius Matula
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Юлиус Матула
Юлиус Матула
Julius Matula
Дата рождения
28 октября 1943
Возраст
72 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
14 мая 2016
Место рождения
Пьештяни, Словакия
Популярные фильмы
6.0
На вольных хлебах
(1989)
Фильмография Юлиус Матула
6
На вольных хлебах
Volná noha
комедия
1989, Чехословакия
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