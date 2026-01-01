Оповещения от Киноафиши
Микк Нурга Mikk Nurga
Микк Нурга

Микк Нурга

Mikk Nurga

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой фэнтези

Популярные фильмы

И запели бензопилы 7.8
И запели бензопилы (2024)
Кратт 6.1
Кратт (2020)
Буратино и солнце 4.4
Буратино и солнце (2009)

Фильмография Микк Нурга

Жанр
Год
И запели бензопилы 7.8
И запели бензопилы Chainsaws Were Singing
комедия, ужасы, мюзикл 2024, Эстония
Кратт 6.1
Кратт Kratt
комедия, фэнтези 2020, Эстония
Буратино и солнце 4.4
Буратино и солнце Buratino
комедия, мюзикл 2009, Россия / Эстония
