Микк Нурга
Mikk Nurga
Микк Нурга
Mikk Nurga
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.8
И запели бензопилы
(2024)
6.1
Кратт
(2020)
4.4
Буратино и солнце
(2009)
Фильмография Микк Нурга
Жанр
Все
Комедия
Мюзикл
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2020
2009
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.8
И запели бензопилы
Chainsaws Were Singing
комедия, ужасы, мюзикл
2024, Эстония
6.1
Кратт
Kratt
комедия, фэнтези
2020, Эстония
4.4
Буратино и солнце
Buratino
комедия, мюзикл
2009, Россия / Эстония
