Mikk Nurga

Actor type
Comedy actor, Horror actor, Fantasy hero

Filmography

Genre
Year
Chainsaws Were Singing 7.8
Chainsaws Were Singing Chainsaws Were Singing
Comedy, Horror, Musical 2024, Estonia
Kratt 6.1
Kratt Kratt
Comedy, Fantasy 2020, Estonia
Buratino 4.4
Buratino Buratino
Comedy, Musical 2009, Russia / Estonia
