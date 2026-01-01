Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mikk Nurga
Mikk Nurga
Kinoafisha
Persons
Mikk Nurga
Mikk Nurga
Mikk Nurga
Actor type
Comedy actor, Horror actor, Fantasy hero
Popular Films
7.8
Chainsaws Were Singing
(2024)
6.1
Kratt
(2020)
4.4
Buratino
(2009)
Filmography
Genre
All
Comedy
Fantasy
Horror
Musical
Year
All
2024
2020
2009
All
3
Films
3
Actor
3
7.8
Chainsaws Were Singing
Chainsaws Were Singing
Comedy, Horror, Musical
2024, Estonia
6.1
Kratt
Kratt
Comedy, Fantasy
2020, Estonia
4.4
Buratino
Buratino
Comedy, Musical
2009, Russia / Estonia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree