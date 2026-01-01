Оповещения от Киноафиши
Марцин Квасьны
Marcin Kwaśny
Марцин Квасьны
Марцин Квасьны
Marcin Kwaśny
Дата рождения
5 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Тарнув, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Триумф сердца
(2025)
6.9
Заповедник
(2007)
6.2
Камердинер
(2018)
Фильмография Марцин Квасьны
7.9
Триумф сердца
Triumph of the Heart
драма
2025, США / Польша
Смотреть трейлер
5.8
Powstaniec 1863
Powstaniec 1863
биография, исторический
2024, Польша
4.9
Powołany 2
Powołany 2
документальный, драма
2024, Польша
4.5
Powołany
Powołany
документальный, драма
2022, Польша
5
Purgatory
Czysciec
драма
2020, Польша
5.6
303-я дивизия
Dywizjon 303
драма, военный
2018, Польша / Великобритания
6.2
Камердинер
Kamerdyner
драма, исторический, мелодрама
2018, Польша
6.9
Заповедник
Rezerwat
комедия, драма
2007, Польша
5.6
Никогда в жизни!
Nigdy w zyciu!
комедия, драма, мелодрама
2004, Польша
