Марцин Квасьны Marcin Kwaśny
Марцин Квасьны

Marcin Kwaśny

Дата рождения
5 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Тарнув, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Триумф сердца 7.9
Триумф сердца (2025)
6.9
Заповедник (2007)
Камердинер 6.2
Камердинер (2018)

Фильмография Марцин Квасьны

Жанр
Год
Триумф сердца 7.9
Триумф сердца Triumph of the Heart
драма 2025, США / Польша
Смотреть трейлер
Powstaniec 1863 5.8
Powstaniec 1863 Powstaniec 1863
биография, исторический 2024, Польша
Powołany 2 4.9
Powołany 2 Powołany 2
документальный, драма 2024, Польша
Powołany 4.5
Powołany Powołany
документальный, драма 2022, Польша
Purgatory 5
Purgatory Czysciec
драма 2020, Польша
303-я дивизия 5.6
303-я дивизия Dywizjon 303
драма, военный 2018, Польша / Великобритания
Камердинер 6.2
Камердинер Kamerdyner
драма, исторический, мелодрама 2018, Польша
6.9
Заповедник Rezerwat
комедия, драма 2007, Польша
Никогда в жизни! 5.6
Никогда в жизни! Nigdy w zyciu!
комедия, драма, мелодрама 2004, Польша
