Постер фильма Триумф сердца
1 постер
Киноафиша Фильмы Триумф сердца

Триумф сердца

Triumph of the Heart
О фильме

Необычайная правдивая история святого Максимилиана Кольбе, польского католического священника, который добровольно согласился умереть вместо другого человека в Освенциме во время Второй мировой войны.
Триумф сердца - trailer
Триумф сердца  trailer
Страна США / Польша
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 сентября 2025
Дата выхода
12 сентября 2025 Польша
Производство 21 Five Films, CineMammoth Productions, Under Ski Tower
Другие названия
Triumph of the Heart
Режиссер
Anthony D'Ambrosio
В ролях
Арман Прокаччи
Кристофер Шервуд
Шарон Олифант
Марцин Квасьны
Лех Дыблик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
