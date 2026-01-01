Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Малик Барнхардт
Malik Barnhardt
Малик Барнхардт
Малик Барнхардт
Malik Barnhardt
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.8
Доставка завтра авиапочтой
(2009)
5.1
Bad Connection
(2023)
4.0
Самоволка-72
(2015)
Фильмография Малик Барнхардт
5.1
Bad Connection
Bad Connection
ужасы
2023, США
3.9
Твой ход
Your Move
криминал, триллер
2017, США
4
Самоволка-72
AWOL-72
боевик, триллер
2015, США
5.8
Доставка завтра авиапочтой
Next Day Air
боевик, комедия
2009, США
