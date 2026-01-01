Оповещения от Киноафиши
Малик Барнхардт Malik Barnhardt
Малик Барнхардт

Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой боевиков, Комедийный актёр

Доставка завтра авиапочтой (2009)
Bad Connection (2023)
Самоволка-72 (2015)

Жанр
Год
Bad Connection Bad Connection
ужасы 2023, США
Твой ход Your Move
криминал, триллер 2017, США
Самоволка-72 AWOL-72
боевик, триллер 2015, США
Доставка завтра авиапочтой Next Day Air
боевик, комедия 2009, США
