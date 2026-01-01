Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Malik Barnhardt
Malik Barnhardt
Kinoafisha
Persons
Malik Barnhardt
Malik Barnhardt
Malik Barnhardt
Occupation
Actor, Producer, Director
Actor type
Horror actor, Action hero, Comedy actor
Popular Films
5.8
Next Day Air
(2009)
5.1
Bad Connection
(2023)
4.0
AWOL-72
(2015)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Horror
Thriller
Year
All
2023
2017
2015
2009
All
4
Films
4
Actor
2
Producer
2
5.1
Bad Connection
Bad Connection
Horror
2023, USA
3.9
Your Move
Your Move
Crime, Thriller
2017, USA
4
AWOL-72
AWOL-72
Action, Thriller
2015, USA
5.8
Next Day Air
Next Day Air
Action, Comedy
2009, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree