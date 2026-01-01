Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Malik Barnhardt Malik Barnhardt
Kinoafisha Persons Malik Barnhardt

Malik Barnhardt

Malik Barnhardt

Occupation
Actor, Producer, Director
Actor type
Horror actor, Action hero, Comedy actor

Popular Films

Next Day Air 5.8
Next Day Air (2009)
Bad Connection 5.1
Bad Connection (2023)
AWOL-72 4.0
AWOL-72 (2015)

Filmography

Genre
Year
Bad Connection 5.1
Bad Connection Bad Connection
Horror 2023, USA
Your Move 3.9
Your Move Your Move
Crime, Thriller 2017, USA
AWOL-72 4
AWOL-72 AWOL-72
Action, Thriller 2015, USA
Next Day Air 5.8
Next Day Air Next Day Air
Action, Comedy 2009, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more