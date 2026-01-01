Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Джулия Никсон-Соул
Награды
Награды и номинации Джулии Никсон-Соул
Julia Nickson-Soul
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джулии Никсон-Соул
Золотая малина 1986
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
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