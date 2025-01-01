Меню
Синди Кроуфорд
Награды
Награды и номинации Синди Кроуфорд
Cindy Crawford
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Синди Кроуфорд
Золотая малина 1996
Худшая женская роль
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
