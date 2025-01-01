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Брюс Норрис
Bruce Norris
Киноафиша
Персоны
Брюс Норрис
Брюс Норрис
Bruce Norris
Дата рождения
16 мая 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Хьюстон, Техас, США
Популярные фильмы
8.0
Шестое чувство
(1999)
6.9
Гражданский иск
(1998)
6.7
Верный друг
(2024)
Фильмография Брюс Норрис
Жанр
Все
Документальный
Драма
Мистика
Триллер
Год
Все
2024
1999
1998
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.7
Верный друг
The Friend
драма
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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8
Шестое чувство
The Sixth Sense
документальный, мистика, триллер
1999, США
Смотреть трейлер
6.9
Гражданский иск
A Civil Action
драма
1998, США
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