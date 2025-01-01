Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брюс Норрис
Брюс Норрис Bruce Norris
Киноафиша Персоны Брюс Норрис

Брюс Норрис

Bruce Norris

Дата рождения
16 мая 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Хьюстон, Техас, США

Популярные фильмы

Шестое чувство 8.0
Шестое чувство (1999)
Гражданский иск 6.9
Гражданский иск (1998)
Верный друг 6.7
Верный друг (2024)

Фильмография Брюс Норрис

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
Верный друг 6.7
Верный друг The Friend
драма 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Шестое чувство 8
Шестое чувство The Sixth Sense
документальный, мистика, триллер 1999, США
Смотреть трейлер
Гражданский иск 6.9
Гражданский иск A Civil Action
драма 1998, США
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше