«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему

С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона

В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился

«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО

«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)

Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)

Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию

Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен

За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы

«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной