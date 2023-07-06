Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы»

Компания «Про:взгляд» выпустила дублированный трейлер испанской камерной комедии «О чем говорят незнакомцы», основанной на пьесе драматурга Матиаса дель Федерико.

В центре сюжета — три незнакомые друг с другом семейные пары, которые соглашаются пройти совместный сеанс психотерапии. Герои думают, что их ждет очередной монотонный разговор с доктором, но реальность оказывается совсем не такой, как они ожидали. Пары попадают в просторную квартиру, где находят восемь конвертов, содержащих в себе провокационные задания. Выполнение каждого из заданий должно приблизить их к разрешению собственных семейных проблем. Вечер начинается с забавных откровений о любви, ревности и сексе, но со временем действие встает на непростой путь, ведущий к неожиданной развязке.

Главные роли в картине исполнили Малена Альтерио, Александра Хименес, Феле Мартинес, Хуан Карлос Вельидо, Антонио Пагудо, Ева Угарте.

Режиссером выступил Херардо Эрреро, наиболее известный по драме «Территория команчей» и детективу «Убийства в стиле Гойи». Он также является продюсером оскароносного фильма «Тайна в его глазах». По словам постановщика, его новая картина продумана до мелочей не только на уровне сценария, но на уровне визуального оформления: окружение, в котором разворачивается дйствие, не является статичной декорацией, а тонко отражает изменчивое психическое состояние каждого из действующих лиц.

«О чем говорят незнакомцы» выйдет в российский прокат 27 июля.