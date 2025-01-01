Алла Тарасова

Алла Константиновна Тарасова — советская актриса театра и кино, педагог. Родилась 25 января (6 февраля) 1898 года в Киеве в семье профессора медицины Киевского университета Константина Прокофьевича Тарасова и Леониллы Николаевны Симоненко.

В 1914 году Тарасова переехала в Москву. Здесь она поступила в частную Школу драматического искусства, основанную Н. О. Массалитиновым, Н. Г. Александровым и Н. А. Подгорным, а также посещала лекции в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского. В 1916 году учебное заведение было преобразовано во Вторую студию Московского Художественного театра, и именно с этого момента начался её путь в искусстве.

С того же года Тарасова вышла на сцену МХАТа. В годы Гражданской войны (1919–1922) выступала с «Качаловской группой» на гастролях, некоторое время жила в США. С 1923 года снова гастролировала за рубежом уже в составе труппы МХАТ, а с 1925 года окончательно вошла в основной состав театра, где служила до конца своей жизни.

Первая громкая слава пришла к актрисе в 18 лет после роли в спектакле по пьесе Зинаиды Гиппиус «Зелёное кольцо». Особенно ярко она раскрылась в постановках по произведениям Чехова.

В 1951–1955 годах Тарасова занимала должность директора МХАТа, а в 1970–1973 годах возглавляла Совет старейшин театра. С конца 1960-х годов активно занималась педагогической деятельностью: преподавала в Школе-студии МХАТ, с 1968 года — профессор.

Общественная жизнь актрисы также была насыщенной: с 1954 года состояла в КПСС, избиралась депутатом Верховного Совета СССР (1952–1960).

За достижения в искусстве была удостоена высоких наград: звания Героя Социалистического Труда (1973), Народной артистки СССР (1937), пяти Сталинских премий (1941, дважды в 1946, 1947, 1949).

Алла Константиновна Тарасова скончалась 5 апреля 1973 года в Москве на 76-м году жизни. Похоронена на Введенском кладбище.