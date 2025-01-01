Меню
Алла Тарасова
Алла Тарасова Alla Tarasova
Персоны Алла Тарасова

Алла Тарасова

Alla Tarasova

Дата рождения
6 февраля 1898
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
5 апреля 1973
Место рождения
Киев, Украина

Биография Аллы Тарасовой

Алла Константиновна Тарасова — советская актриса театра и кино, педагог. Родилась 25 января (6 февраля) 1898 года в Киеве в семье профессора медицины Киевского университета Константина Прокофьевича Тарасова и Леониллы Николаевны Симоненко.

В 1914 году Тарасова переехала в Москву. Здесь она поступила в частную Школу драматического искусства, основанную Н. О. Массалитиновым, Н. Г. Александровым и Н. А. Подгорным, а также посещала лекции в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского. В 1916 году учебное заведение было преобразовано во Вторую студию Московского Художественного театра, и именно с этого момента начался её путь в искусстве.

С того же года Тарасова вышла на сцену МХАТа. В годы Гражданской войны (1919–1922) выступала с «Качаловской группой» на гастролях, некоторое время жила в США. С 1923 года снова гастролировала за рубежом уже в составе труппы МХАТ, а с 1925 года окончательно вошла в основной состав театра, где служила до конца своей жизни.

Первая громкая слава пришла к актрисе в 18 лет после роли в спектакле по пьесе Зинаиды Гиппиус «Зелёное кольцо». Особенно ярко она раскрылась в постановках по произведениям Чехова.

В 1951–1955 годах Тарасова занимала должность директора МХАТа, а в 1970–1973 годах возглавляла Совет старейшин театра. С конца 1960-х годов активно занималась педагогической деятельностью: преподавала в Школе-студии МХАТ, с 1968 года — профессор.

Общественная жизнь актрисы также была насыщенной: с 1954 года состояла в КПСС, избиралась депутатом Верховного Совета СССР (1952–1960).

За достижения в искусстве была удостоена высоких наград: звания Героя Социалистического Труда (1973), Народной артистки СССР (1937), пяти Сталинских премий (1941, дважды в 1946, 1947, 1949).

Алла Константиновна Тарасова скончалась 5 апреля 1973 года в Москве на 76-м году жизни. Похоронена на Введенском кладбище.

Популярные фильмы

Без вины виноватые 7.8
Без вины виноватые (1945)
Петр Первый 7.5
Петр Первый (1937)
Раскольников 6.8
Раскольников (1923)

Фильмография Аллы Тарасовой

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 6 Актриса 6
Долгая счастливая жизнь 6.6
Долгая счастливая жизнь Dolgaya schastlivaya zhizn
драма 1966, СССР
Билеты
Без вины виноватые 7.8
Без вины виноватые Bez viny vinovatye
драма 1945, СССР
Онлайн
Бабы 6.1
Бабы Baby
драма 1940, СССР
Петр Первый 7.5
Петр Первый Pyotr pervyy I
биография, военный, драма 1937, СССР
5.8
Гроза Groza
драма 1934, СССР
Раскольников 6.8
Раскольников Raskolnikow
драма 1923, Германия
