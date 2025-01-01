Меню
Роб Брайдон
Награды
Награды и номинации Роба Брайдона
Rob Brydon
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Роба Брайдона
BAFTA 2018
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2011
Best Situation Comedy
Номинант
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Situation Comedy Award
Номинант
Situation Comedy Award
Номинант
