Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Михаил Ромм
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Награды и номинации Михаила Ромм
Mikhail Romm
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Награды
Награды и номинации Михаила Ромм
Каннский кинофестиваль 1946
Международный Гран-при Ассоциации киноавторов
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1939
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
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«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
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