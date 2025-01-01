Декабрь только начался, а сериалы уже рвут чарты: «Спартак: Дом Ашура» и «Тоннель» стали главными открытиями зимы, но это не все новинки

Netflix готовит прощание с Ларой Крофт: в один день выйдет сразу 8 серий 2 сезона, а 3 не будет вовсе — показываем полный график

Голый Шварценеггер, конечно, шикарен, но все же почему машина времени пропускала только нагишом: главная загадка «Терминатора»

Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле

Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется

Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»

«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе

Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте»

Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал

«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть