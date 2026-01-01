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Джанет Сузман
Награды
Награды и номинации Джанет Сузман
Janet Suzman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джанет Сузман
Оскар 1972
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1972
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Best Actress
Номинант
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
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