О персоне
Фильмография
Максенс Перрен
Maxence Perrin
Киноафиша
Персоны
Максенс Перрен
Максенс Перрен
Maxence Perrin
Дата рождения
1 апреля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.0
Париж! Париж!
(2008)
6.9
Хористы
(2004)
Фильмография Максенс Перрен
7
Париж! Париж!
Faubourg 36
драма
2008, Франция / Чехия / Германия
Смотреть трейлер
6.9
Хористы
Choristes, Les
мелодрама, драма, мюзикл
2004, Франция
