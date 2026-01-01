Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Глезер
Marina Glezer
Марина Глезер
Марина Глезер
Marina Glezer
Дата рождения
17 октября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Путешественник
Популярные фильмы
6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
(2004)
6.4
Улётный новый год
(2021)
Фильмография Марина Глезер
6.4
Улётный новый год
La noche mágica
комедия, криминал, триллер
2021, Аргентина
6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
приключения, драма
2004, Аргентина / Куба / США / Германия / Мексика / Великобритания / Чили / Перу / Франция
