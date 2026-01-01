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Фильмография
Александр Кастаньетти
Alexandre Castagnetti
Киноафиша
Персоны
Александр Кастаньетти
Александр Кастаньетти
Alexandre Castagnetti
Дата рождения
6 мая 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Популярные фильмы
6.7
Любовь без пересадок
(2013)
4.9
Квартирант
(2004)
0.0
Призрак Оперы
(2026)
Фильмография Александр Кастаньетти
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2026
2013
2004
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
2
Режиссер
3
Призрак Оперы
Le Fantôme de L'Opéra
фэнтези
2026, Франция
6.7
Любовь без пересадок
Amour et turbulences / Love is in the Air
мелодрама
2013, Франция
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4.9
Квартирант
Incruste, L'
комедия
2004, Франция
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