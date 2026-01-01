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Кэтрин Расселл
Katherine Russell
Киноафиша
Персоны
Кэтрин Расселл
Кэтрин Расселл
Katherine Russell
Дата рождения
17 апреля 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.4
Бриджит Джонс: Грани разумного
(2004)
6.2
Кентервильское привидение
(2021)
Фильмография Кэтрин Расселл
6.2
Кентервильское привидение
комедия, фэнтези, ужасы
2021, Великобритания
6.4
Бриджит Джонс: Грани разумного
Bridget Jones: The Edge of Reason
драма, мелодрама, комедия
2004, Великобритания
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