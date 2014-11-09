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Никола Симич Nikola Simić
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Никола Симич

Nikola Simić

Дата рождения
18 мая 1934
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
9 ноября 2014
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Путешественник

Популярные фильмы

Любовь и мода 7.4
Любовь и мода (1960)
A Great Guy at Heart 7.2
A Great Guy at Heart (1981)
Tit for Tat 6.9
Tit for Tat (1978)

Фильмография Никола Симич

Клубничка в супермаркете 5.7
Клубничка в супермаркете Jagoda u supermarketu
мелодрама, приключения, криминал, комедия 2003, Германия / Италия / Югославия
A Great Guy at Heart 7.3
A Great Guy at Heart Laf u srcu
комедия 1981, Югославия
Tit for Tat 6.9
Tit for Tat Nije nego
комедия, драма 1978, Югославия
Любовь и мода 7.4
Любовь и мода Ljubav i moda
комедия, мюзикл, мелодрама 1960, Югославия
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