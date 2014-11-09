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Фильмография
Никола Симич
Nikola Simić
Киноафиша
Персоны
Никола Симич
Никола Симич
Nikola Simić
Дата рождения
18 мая 1934
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
9 ноября 2014
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.4
Любовь и мода
(1960)
7.2
A Great Guy at Heart
(1981)
6.9
Tit for Tat
(1978)
Фильмография Никола Симич
5.7
Клубничка в супермаркете
Jagoda u supermarketu
мелодрама, приключения, криминал, комедия
2003, Германия / Италия / Югославия
7.3
A Great Guy at Heart
Laf u srcu
комедия
1981, Югославия
6.9
Tit for Tat
Nije nego
комедия, драма
1978, Югославия
7.4
Любовь и мода
Ljubav i moda
комедия, мюзикл, мелодрама
1960, Югославия
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