Постер фильма A Great Guy at Heart
1 постер
Киноафиша Фильмы A Great Guy at Heart

A Great Guy at Heart

Laf u srcu 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Югославия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в мире 1 января 1981
Дата выхода
1 января 1981 Сербия
Производство Film Danas, Morava Film
Другие названия
Laf u srcu, A Great Guy at Heart, Ein ausgeflipptes Schlitzohr
Режиссер
Milivoje 'Mica' Milosevic
В ролях
Никола Симич
Милена Дравич
Данило Лазович
Велимир «Бата» Живойинович
Павле Вуйисич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
