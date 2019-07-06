Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эдди Джоунс Eddie Jones
Киноафиша Персоны Эдди Джоунс

Эдди Джоунс

Eddie Jones

Дата рождения
18 сентября 1934
Возраст
84 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
6 июля 2019
Место рождения
Вашингтон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой

Популярные фильмы

Терминал 7.8
Терминал (2004)
Год Дракона 6.9
Год Дракона (1985)
Говорящая с призраками 6.8
Говорящая с призраками (2005)

Фильмография Эдди Джоунс

Говорящая с призраками 6.8
Говорящая с призраками
драма, фэнтези 2005, США
Терминал 7.8
Терминал The Terminal
мелодрама, драма 2004, США
Смотреть трейлер Рецензия
Год Дракона 6.9
Год Дракона Year of the Dragon
боевик, криминал, драма 1985, США
Вторжение в США 5.5
Вторжение в США Invasion U.S.A.
боевик, триллер 1985, США
Смотреть трейлер
Показать еще
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше