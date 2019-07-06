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Фильмография
Эдди Джоунс
Eddie Jones
Киноафиша
Персоны
Эдди Джоунс
Эдди Джоунс
Eddie Jones
Дата рождения
18 сентября 1934
Возраст
84 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
6 июля 2019
Место рождения
Вашингтон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Терминал
(2004)
6.9
Год Дракона
(1985)
6.8
Говорящая с призраками
(2005)
Фильмография Эдди Джоунс
6.8
Говорящая с призраками
драма, фэнтези
2005, США
7.8
Терминал
The Terminal
мелодрама, драма
2004, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Год Дракона
Year of the Dragon
боевик, криминал, драма
1985, США
5.5
Вторжение в США
Invasion U.S.A.
боевик, триллер
1985, США
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