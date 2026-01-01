Кэмерон Картер

Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться

Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах

Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит

Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов

«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?

Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)

«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории

У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета

Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно

Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»