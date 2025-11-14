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Постер фильма Шум
6.1
Киноафиша Фильмы Шум
6.1

Шум

, 2007
Noise
США / комедия, криминал, драма / 18+
Постер фильма Шум
6.1

О фильме

Дэвида Оуэна вполне устраивал город Нью-Йорк. Устраивал всем, за исключением городского шума. Непрекращающийся шум изводит Дэвида, сводит его с ума, не дает работать. И самое ужасное — это невозможность избавиться от назойливых звуков. Шум превращается в кошмар, а желание избавится от него — в назойливую идею. Первыми жертвами оказываются автомобили, производящие невыносимый вой сигнализациями. За нанесение ущерба частной собственности Дэвид попадает в полицию и проводит сутки в участке. Оказывается на свободе и все повторяется снова. Но настоящая война для Дэвида началась тогда, когда обеспокоенная его психическим состоянием жена решила сменить обстановку, и чета переехала из относительно тихого района в самый центр гигантского мегаполиса.

В ролях

Тим Роббинс
Тим Роббинс
David Owen
Бриджет Мойнэхэн
Бриджет Мойнэхэн
Helen Owen
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Mayor Schneer
Маргарита Левиева
Маргарита Левиева
Ekaterina Filippovna
Габриэль Бреннан
Chris Owen
Мария Бальестерос
Мария Бальестерос
Gruska
Уильям Болдуин
Уильям Болдуин
Mayor's Chief of Staff
Коллин Кэмп
Коллин Кэмп
Чак Купер
Чак Купер
Кэти Кертин
Кэти Кертин
Рамон Фернандес
Стивен Эдли-Гиргис
Режиссер Хенри Бин
Сценарист Хенри Бин
Композитор Филип Джонсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Бюджет €2 000
Сборы в мире $16 934
Производство Seven Arts Productions, Fuller Films, PicturePro
Другие названия
Noise, Enough Is Enough, Hałas, Justiceiro Urbano, Más allá de los limites, Passando dos Limites, Sobrepasando el límite, The Rectifier, Thoryvos, Θόρυβος, Шум, Noise - The Rectifier, Noise - Lärm!, Noise - Le silence à tout prix !

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 ноября 2025

Отзывы о фильме

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