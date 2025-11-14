Дэвида Оуэна вполне устраивал город Нью-Йорк. Устраивал всем, за исключением городского шума. Непрекращающийся шум изводит Дэвида, сводит его с ума, не дает работать. И самое ужасное — это невозможность избавиться от назойливых звуков. Шум превращается в кошмар, а желание избавится от него — в назойливую идею. Первыми жертвами оказываются автомобили, производящие невыносимый вой сигнализациями. За нанесение ущерба частной собственности Дэвид попадает в полицию и проводит сутки в участке. Оказывается на свободе и все повторяется снова. Но настоящая война для Дэвида началась тогда, когда обеспокоенная его психическим состоянием жена решила сменить обстановку, и чета переехала из относительно тихого района в самый центр гигантского мегаполиса.