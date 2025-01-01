Меню
Марлен Горрис
Награды
Награды и номинации Марлен Горрис
Marleen Gorris
О персоне
Фильмография
Награды
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1995
Приз зрительских симпатий
Победитель
