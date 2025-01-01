Меню
Персоны
Кили Хоуз
Награды
Награды и номинации Кили Хоуз
Keeley Hawes
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кили Хоуз
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Номинант
