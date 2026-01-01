Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Скотт Иствуд
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Награды и номинации Скотта Иствуда
Scott Eastwood
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Награды и номинации Скотта Иствуда
Золотая малина 2026
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2022
Худшая мужская роль
Номинант
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