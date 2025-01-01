Не «Генезис» и не «Восстание машин»: именно этот фильм фанаты «Терминатора» называют лучшим за всю историю франшизы

Скандинавский «Настоящий детектив» и визуальный кошмар в стиле «Шерлока»: 5 грядущих сериалов, основанных на культовых книгах

Netflix завершил съемки 3 сезона «Аватара: Легенда об Аанге» еще до выхода 2-ого: узнали, когда ждать премьеры и чем все закончится

«Шедевр российского кино»: этот отечественный сериал официально признали лучшим в Европе – от финала иностранцев бросает в дрожь

Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны

«Судья из ада» вынесла приговор «Игре в кальмара» с «Алисой в Пограничье»: дорама Disney уложила на лопатки главные шедевры Netflix

Просто фантастика: названы лучшие Sci-Fi-фильмы в истории Голливуда – «Интерстеллара» нет даже в топ-100

Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри

Бежит быстро и красиво, но в никуда: новый «Бегущий человек» официально стал худшей экранизацией Кинга за 2025 год

Дауни-младшего к роли Доктора Дума Marvel готовили давно: сцена с отцом Старка в «Мстителях: Финал» это подтверждает