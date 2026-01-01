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Линнеа Карт-Ламю
Linnea Cart-Lamy
Киноафиша
Персоны
Линнеа Карт-Ламю
Линнеа Карт-Ламю
Linnea Cart-Lamy
Дата рождения
4 августа 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Линнеа Карт-Ламю
Родилась 4 августа 1993 года.
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Популярные фильмы
7.2
Добровольно-принудительно
(2008)
Фильмография Линнеа Карт-Ламю
7.2
Добровольно-принудительно
De ofrivilliga / Involuntary
драма
2008, Швеция
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