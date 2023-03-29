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Киноафиша Новости Звезда «Наследников» Мэттью Макфэдиен пополнил актерский состав «Дэдпула 3»

Звезда «Наследников» Мэттью Макфэдиен пополнил актерский состав «Дэдпула 3»

29 марта 2023 15:07
Звезда «Наследников» Мэттью Макфэдиен пополнил актерский состав «Дэдпула 3»

Комплектация исполнительского ансамбля продолжается.

В актерском составе «Дэдпула 3» произошло очередное пополнение. Согласно Deadline, к касту кинокомикса Marvel Studios присоединился звезда «Наследников» Мэттью Макфэдиен. Какая роль отведена обладателю премии «Эмми», пока неизвестно. Ранее к Райану Рейнольдсу и Хью Джекману в качестве злодейки примкнула Эмма Коррин, известная по роли молодой принцессы Дианы в сериале «Корона».

Сюжет фильма пока держится в секрете, но его преподносят как своеобразное бадди-муви. Известно, что в центре повествования окажутся Уэйд Уилсон и Росомаха, а история будет связана с концепцией мультивселенной. По словам Кевина Файги, события триквела точно найдут отражение и в других проектах MCU. По слухам, в блокбастере также будут фигурировать два персонажа из «Локи» — Мобиус в исполнении Оуэна Уилсона и Мисс Минутка в озвучке Тары Стронг.

Режиссером выступит Шон Леви («Главный герой», «Живая сталь»). Первый вариант сценария написали создатели мультсериала «Закусочная Боба» сестры Венди и Элизабет Молино, после чего текст переработали Ретт Риз и Пол Верник, авторы предыдущих картин о болтливом наемнике.

По предварительным данным, съемки «Дэдпула 3» начнутся в конце мая и продлятся до середины осени, а премьера кинокомикса намечена на 8 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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