Звезда «Джека Ричера» и «Форсажа 10» Алан Ричсон сыграет в новом фильме Тимура Бекмамбетова

Тимур Бекмамбетов готовится приступить к своему новому англоязычному проекту. Как передает Variety, режиссер «Ночного дозора» снимет голливудский экшен-триллер «Автомобильный город» (Motor City). Главную роль в предстоящей картине сыграет звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон.

Действие развернется в Детройте. В центре сюжета окажется мелкий жулик по имени Джон Миллер (Ричсон). Он только что вышел из тюрьмы и переполнен жаждой мести. На свободе главный герой намерен отомстить крупному криминальному боссу и всем, кто его подставил. Создатели обещают продемонстрировать уникальную визуальную стилистику и высококлассную боевую хореографию. Подход Бекмамбетова должен этому поспособствовать.

«Автомобильный город» является одним из голливудских долгостроев. Оригинальный сценарий, написанный Чадом Ст. Джоном («Падение Лондона»), в 2009 году попал в знаменитый «Черный список» лучших неспродюсированных скриптов, после чего текстом заинтересовались крупные кинематографисты. Ключевой изюминкой оригинала является то, что за всю историю протагонист произносит всего одну фразу. Неизвестно, остается ли эта особенность частью актуального проекта.

Более десяти лет назад ведущей ролью интересовались Джейк Джилленхол, Доминик Купер и Джерард Батлер. Продюсеры также пытались привлечь Криса Эванса и Джереми Реннера. Также на разных этапах с фильмом были связаны Гари Олдман, Микки Рурк, Эдриан Броуди и Эмбер Херд, а режиссером собирался выступить Альберт Хьюз («Книга Илая», «Из ада»). В итоге студия Warner Bros. свернула производство прямо перед началом съемок. Продюсерами сейчас выступаю Грег Силверман и Джон Берг.

В этом месяце Ричсона можно будет увидеть в «Форсаже 10», а позднее он появится в драме с Хилари Суэнк «Обыкновенные ангелы». Совсем недавно актер закончил съемки во втором сезоне «Джека Ричера» и в военном боевике Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны». Что касается Бекмамбетова, то для него это будет четвертый крупный голливудский проект после фильмов «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Бен-Гур».