Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers

«Романтическая спортивная комедия» о соперничестве на корте и за его пределами.

Студия Warner Bros. представила первый трейлер нового фильма Луки Гуаданьино Challengers (можно перевести как «Соперники» или «Претенденты»).

Главные герои — профессиональные теннисисты и супруги Таша (Зендея) и Арт (Майк Фейст). Однажды судьба сводит их с бывшим спортивным соперником Патриком (Джош О’Коннор), некогда являвшемся любовником и лучшим другом Таши. Девушка убеждает его принять участие в грядущем крупном турнире Challengers. Но когда Патрик узнает, что ему предстоит играть против Арта, напряжение между героями начинает расти с невиданной силой.

Согласно официальному синопсису, картина повествует о «трех теннисистах, знавших друг друга в юности, которым предстоит сойтись в турнире за звание мирового чемпиона и возобновить старое соперничество на корте и за его пределами». Фильм позиционируется как «романтическая спортивная комедия».

До начала съемок Зендея три месяца тренировалась с профессиональным теннисистом Брэдом Гилбертом, который также выступил консультантом фильма.

Гуаданьино наиболее известен по фильмам «Суспирия», «Назови меня своим именем» и «Большой всплеск». Его последней картиной на данный момент является мелодрама «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл, удостоенная номинации на «Золотого льва».

Премьера Challengers состоится в сентябре этого года.