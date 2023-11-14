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Киноафиша Новости Запретная любовь и криминал: вышел трейлер «Брата 3»

Запретная любовь и криминал: вышел трейлер «Брата 3»

14 ноября 2023 14:52
Запретная любовь и криминал: вышел трейлер «Брата 3»

Не сиквел, но ассоциации с фильмами о Даниле Багрове неизбежны.

Кинокомпания HHG выпустила трейлер фильма «Брат 3». Несмотря на название, данный проект не имеет отношения к культовой картине Алексея Балабанова «Брат» (1997) и его продолжению (2000). Снял «Брата 3» режиссер Валерий Переверзев по сценарию, который он написал со своей супругой Юлией.

Действие развернется в Тамбове. Дочь генерала влюбляется в бедного художника, но суровый военный выступает против этих отношений. У генерала при этом есть брат-близнец, который является лидером местной ОПГ. Когда двое грабителей проваливают задание, это запускает цепочку событий, которые повлияют на главных героев и разрушат целые семьи.

В фильме сыграли Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Владимир и Юрий Торсуевы, а также Эрик Робертс, Оливье Сиу, Костас Мэндилор и рэпер Птаха. Съемки проходили в Тамбове и Москве.

Еще до выхода в свет «Брат 3» получил общественный резонанс. Многим не понравилось решение создателей фильма сделать ставку на негласную связь творчеством Балабанова. Виктор Сухоруков, исполнивший одну из ключевых ролей в оригинальной дилогии, тоже раскритиковал предстоящую картину, тогда как продюсер Игорь Каленов заявил, что «Брату 3» «не хватает ума и таланта»

В прокат «Брат 3» выйдет 23 ноября.

Фото: HHG
Елена Королева
Елена Королева
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