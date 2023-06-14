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Вышел новый трейлер российского фантастического экшена «Сквозь время»

14 июня 2023 15:25
Вышел новый трейлер российского фантастического экшена «Сквозь время»

Блокбастер с Виктором Добронравовым и Егором Корешковым выйдет в прокат уже завтра.

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила новый трейлер российского фантастического экшена «Сквозь время».

По сюжету, во время испытаний модели сверхскоростного самолета, основанной на инновационном источнике энергии, предприниматель Итан Блэйк (Виктор Добронравов) и его брат Джейкоб (Егор Корешков) терпят крушение на таинственном острове, который не обозначен ни на одной карте. Решив осмотреть местность, они обнаруживают, что территорию острова покрывает загадочный туман, в котором события прошлого и будущего невероятным образом переплетаются друг с другом. Итан погружается в исследование этого феномена, которое приводит его к открытию страшных тайн о прошлом своей семьи и масштабной грядущей катастрофе.

В фильме также снялись Софья Присс, Дэниел Барнс, Егор Бероев и другие. Постановщиком выступил Александр Богуславский, наиболее известный по приключенческим фэнтези «Эбигейл» и «За гранью реальности».

Над картиной работала большая команда специалистов по компьютерной графике, создавшая самые разнообразные объекты и явления — от того самого зловещего тумана до детализированных футуристичных боевых дронов. Однако обилие спецэффектов вовсе не означает, что команда решила полностью положиться на них в работе. Например, Добронравов и Корешков самостоятельно исполнили все свои трюки, отказавшись от использования графики и помощи дублеров. Из-за этого актерам пришлось выполнять опасные пробежки по площадке во время съемок сцен взрывов и пожаров.

Премьера «Сквозь время» состоится уже завтра, 15 июня.

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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