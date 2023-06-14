Величайший кризис: вышел трейлер второго сезона фантастического сериала «Основание»

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился трейлером второго сезона фантастического сериала «Основание», являющегося экранизацией одноименного цикла романов Айзека Азимова.

Новый ролик начинается со зловещего предзнаменования Гаалы Дорник (Лу Льобелл), которая утверждает, что ей снятся вещие сны о темном будущем человечества. Девушка предвидит, что галактику ожидают потрясения, которые превзойдут Первый кризис по своей разрушительности. Далее показано, как ее пророчество постепенно сбывается, а Империя начинает медленно разваливаться изнутри. Брат Дэй (Ли Пейс) заявляет, что Основание угрожает его власти. Он собирается посеять страх в сердцах своих врагов, чтобы удержать контроль нал страной и сокрушить повстанцев. Затем на экране появляется Хари Селдон (Джаред Харрис), который говорит, что Основание справится с новыми угрозами и продолжит вести человечество к спасению, если его члены сплотятся между собой.

В продолжении шоу также снялись Элла-Рэй Смит, Леа Харви, Изабелла Лафлэнд, Кулвиндер Гир и другие.

Шоураннером новых серий выступает Дэвид С. Гойер, наиболее известный по хоррору «Восставшие из ада» (2022) и блокбастеру «Годзилла» (2014). По его словам, создатели сериала планируют выпустить в общей сложности восемь сезонов, суммарно состоящих из 80 эпизодов.

Второй сезон «Основания» выйдет на Apple TV+ 14 июля.