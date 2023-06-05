В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко

Студии «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино» анонсировали сериал «Рыцари Сорока Островов», основанный на одноименном романе Сергея Лукьяненко. Разработка экранизации проходит при поддержке Института Развития Интернета.

Оригинальная книга повествует о группе обычных земных подростков, таинственным образом переместившейся в фэнтезийный мир Сорока Островов. Эти места, где неуспокоенные призраки соседствуют с чародейскими ритуалами и разрушительными штормами, существуют по законам детской игры в войну. Но в отличие от безобидных развлечений, битвы на Сорока Островах не останавливается никогда, а их участники умирают взаправду.

«Рыцари Сорока Островов» вышли в свет в 1992 году и положили начало литературной карьере Лукьяненко. Роман был удостоен премий «Меч Руматы» и «Странник», а также немецкой награды для произведений в жанре фантастики Deutscher Phantastik Preis. Позже писатель выпустил множество других успешных книг, таких как «Ночной дозор», «Азирис Нуна» и «Черновик».

Лукьяненко выступает сценаристом и креативным продюсером новой адаптации. Постановкой проекта занимается Андрей Мармонтов, наиболее известный по шоу «Бессонница» и «Безсоновъ». В разработке сериала также принимает участие Федор Бондарчук.

Премьера «Рыцарей Сорока Островов» состоится осенью 2025 года.