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Киноафиша Новости В Мельбурне стартуют съемки нового фильма Питера Фаррелли с Заком Эфроном и Джоном Синой

В Мельбурне стартуют съемки нового фильма Питера Фаррелли с Заком Эфроном и Джоном Синой

1 февраля 2023 14:50
В Мельбурне стартуют съемки нового фильма Питера Фаррелли с Заком Эфроном и Джоном Синой

Фаррелли задумал эту картину более десяти лет назад.

После серьезных проектов — «Зеленой книги» и «За пивом!» — режиссер Питер Фаррелли («Тупой и еще тупее», «Все без ума от Мэри») возвращается в родной ему комедийный жанр. В этом месяце в Австралии стартуют съемки новой картины Фаррелли под названием «Рики Станики». Ведущие роли сыграют Джон Сина и Зак Эфрон. Актеры уже прибыли в Мельбурн, где в скором времени официально начнется производство.

В центре сюжета окажется троица друзей (одного из них воплотит Эфрон), которые еще в детстве придумывают вымышленную личность по имени Рики Станики, чтобы сваливать на него все свои промахи. В зрелом возрасте он помогал героям дурачить своих жен, но в какой-то момент супруги фантазеров решают познакомиться с легендарным Станики. Чтобы выпутаться из щекотливой ситуации, опальные приятели составляют дерзкий план — они нанимают безработного актера (Сина), чтобы он на время перевоплотился в этого самого Рики, но вскоре ситуация выходит из-под контроля.

Фаррелли уже давно стремится снять этот фильм. Оригинальный сценарий еще в 2010 году был включен в знаменитый голливудский «Черный список» лучших нереализованных проектов. В разное время на роль, которая досталась Сине, претендовали Джеймс Франко, Хоакин Феникс и Джим Керри.

Австралийское правительство выделило кинематографистам налоговую льготу в размере $6,75 млн, а в целом создатели планируют потратить в Австралии порядка $50 млн. Работа продлится с февраля по март, заключительный блок съемок пройдет в США.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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