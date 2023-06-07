В фильме «Мадам «Паутина» у заглавной героини будет совершенно новая история происхождения

Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура, сейчас занятый продвижением «Трансформеров: Восхождение Звероботов», дал комментарий о своем другом крупном проекте — речь о кинокомиксе «Мадам «Паутина». Учитывая тот факт, что в графическом первоисточнике персонаж Дакоты Джонсон является скорее вспомогательным, создатели киноверсии решили продемонстрировать в фильме новую историю ее происхождения:

«Если вы поклонник Человека-паука, то вам понравится и этот персонаж, потому что он наверняка знаком вам по комиксам, но там она не столь колоритная фигура, поэтому в нашей картине мы рассказываем иную историю происхождения Мадам Паутины. Вы встретите ее еще до того момента, как она стала тем самым героем, который вам хорошо знаком, ну а потом увидите, что к этому привело. Думаю, фанаты почувствуют новизну».

В комиксах Marvel Мадам Паутина — второстепенный персонаж. С помощью своего дара ясновидения она выступает проводником Питера Паркера через его приключения по мультивселенной. Кроме того, она парализована и подключена к системе жизнеобеспечения, очень напоминающей паутину (отсюда и ее прозвище). Обычно она изображается как пожилая женщина.

Премьера супергеройского блокбастера Sony Pictures намечена на 16 февраля 2024 года.