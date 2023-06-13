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Киноафиша Новости В «Бэтмене 2» появится Харви Дент, также известный как злодей Двуликий

В «Бэтмене 2» появится Харви Дент, также известный как злодей Двуликий

13 июня 2023 13:20
В «Бэтмене 2» появится Харви Дент, также известный как злодей Двуликий

На роль претендуют два известных актера.

В сети появился любопытный слух касательно «Бэтмена 2». В еженедельном подкасте The Hot Mic авторитетный инсайдер Джефф Снайдер и Youtube-блогер Джона Роча сообщили, что в предстоящем сиквеле кинокомикса с Робертом Паттинсоном может появиться окружной прокурор Харви Дент, также известный как антагонист Двуликий.

По словам Снайдера, уже есть два главных претендента на данную роль — Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина») и Джоэл Эдгертон («Воин»). Оба актера уже неоднократно участвовали в кастингах для супергеройских фильмов. В свое время Хартнетт отказался от ролей Бэтмена и Супермена, о чем впоследствии неоднократно жалел, а Эдгертон когда-то рассматривался на роль Питера Квилла в «Стражах Галактики» Джеймса Ганна.

Коллега Роча, Снайдер, пока не может подтвердить достоверность этой информации, но он убежден, что как минимум до октября никаких актерских анонсов ожидать не стоит. Вместе с Паттинсоном в «Бэтмене 2» точно вернутся Зои Кравиц, Колин Фаррелл и Энди Серкис.

Изначально предполагалось, что съемки «Бэтмена 2» начнутся в ноябре, однако из-за забастовки Гильдии сценаристов студия Warner Bros. отложила старт производства до марта. На дате премьеры, намеченной на 3 октября 2025 года, заминка отразиться не должна.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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