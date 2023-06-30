Тимоти Шаламе готовится к битве с Остином Батлером в новом эпичном трейлере «Дюны 2»

Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер фантастического блокбастера Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая», основанного на одноименной серии романов Фрэнка Герберта.

По сюжету, беглый принц Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) присоединяется к свободному народу фременов, населяющих суровые пустыни планеты Арракис, чтобы вместе с ними бросить вызов диктаторской власти барона Владимира Харконнена (Стеллан Скарсгард) и императора Шаддама IV (Кристофер Уокен), убивших его отца. Юношу мучают ужасающие видения о будущем, в котором он свирепо прорубает себе путь к власти через тела врагов. Принц боится своей судьбы и того, во что его может превратить предначертанное могущество. Но возлюбленная Чани (Зендея) помогает ему усмирить беспокойство о грядущих днях.

В новом ролике показано, как Атрейдес вступает в битву за власть над Арракисом. Фремены, уверовавшие в предназначение Пола, нарекают его прозвищем «Пророк». С каждым днем он завоевывает все большую популярность среди суровых фременов, и вскоре на него обращает внимание барон Харконнен. Он приказывает своему наследнику Фейд-Рауте Харконнену (Остин Батлер), обладающему непревзойдёнными боевыми навыками и инстинктом убийцы, покончить с новой легендой Арракиса.

В трейлере появляются и другие персонажи оригинального фильма и книг Герберта, такие как Джессика Атрейдес (Ребекка Фергюсон), принцесса Ирулан Коррино (Флоренс Пью), Стилгар (Хавьер Бардем) и Гурни Халлек (Джош Бролин).

Премьера «Дюны: Часть вторая» состоится 3 ноября.