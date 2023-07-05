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Киноафиша Новости «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна обойдется без раскрытия предыстории героя

«Супермен: Наследие» Джеймса Ганна обойдется без раскрытия предыстории героя

5 июля 2023 12:09
«Супермен: Наследие» Джеймса Ганна обойдется без раскрытия предыстории героя

Режиссер объяснил, почему отказался от данного элемента.

На прошлой неделе режиссер Джеймс Ганн определился с исполнителями ведущих ролей в блокбастере «Супермен: Наследие», утвердив на образы Кларка Кента и Лоис Лейн Дэвида Коренсвета и, соответственно, Рэйчел Броснахэн. Теперь же он рассказал еще об одной детали предстоящего фильма. Отвечая на вопрос поклонника, попросившего экранизировать в проекте первые страницы комикса Гранта Моррисона «Супермена: Все звезды», глава DC Studios ясно дал понять, что в его картине не стоит ожидать историю происхождения персонажа.

По мнению Ганна, в кино данная часть биографии супергероя была показана уже слишком много раз, поэтому зрители и так все хорошо знают. Ему банально не хочется в очередной раз пересказывать одно и то же, тратя на раскачку повествования драгоценное экранное время:

«Я думаю, что мы уже достаточно видели в кино его предысторию!», — заявил Ганн.

Постановщик трилогии «Стражи Галактики» и «Отряда самоубийц: Миссия навылет» последовал примеру режиссера «Бэтмена» Мэтта Ривза и создателей последних фильмов про Человека-паука — в картинах с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом также отсутствует история происхождения.

В данный момент Джеймс Ганн продолжает кастинг, а к съемкам он приступит в январе или в феврале. Премьера «Супермена: Наследие» намечена на 11 июля 2025 года.

Фото: DC Comics
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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