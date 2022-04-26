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Киноафиша Новости Студия Sony анонсировала «Венома 3» и сиквел «Охотников за привидениями: Наследники»

Студия Sony анонсировала «Венома 3» и сиквел «Охотников за привидениями: Наследники»

26 апреля 2022 10:52
Студия Sony анонсировала «Венома 3» и сиквел «Охотников за привидениями: Наследники»

Также к выпуску готовится ряд других примечательных проектов.

В ходе своей презентации в рамках мероприятия ComicCon студия Sony Pictures официально объявила о запуске в производство «Венома 3» с Томом Харди. Два предыдущих фильма о черном симбиоте добились успеха в прокате – в прошлом году «Веном: Да будет Карнаж» сумел заработать $502 млн по всему миру, тогда как бокс-офис оригинальной картины 2018 года составляет $856 млн.

Вместе с тем Sony анонсировала новую часть «Охотников за привидениями», которая станет прямым продолжением прошлогоднего фильма «Охотники за привидениями: Наследники». По всему миру картина Джейсона Райтмана собрала $200 млн, но этого оказалось достаточно, чтобы счесть ее успешной.

Никакой дополнительной информации ни о «Веноме 3», ни о новых «Охотниках за привидениями» пока нет.

Новости о предстоящих сиквелах были раскрыты посредством специального видеоролика, в который были включены отрывки из различных кинопроектов Sony. В частности, были показаны отрывки из байопика об Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody, «Крэйвена-охотника», «Великого уравнителя 3» и «Второй жизни Уве» с Томом Хэнксом. Ролик был представлен главой Sony Томом Ротманом, который подчеркнул, что студия ориентирована на производство разных фильмов для разной аудитории.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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